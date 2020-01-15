Норицын: Павлова недалеко от нас, несколько часов на машине
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о ситуации в команде перед стартом пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Девушки очень сильно переживали свой масс-старт в Оберхофе, стараемся выйти из этого. Анализ стрельбы провели, это промахи девочек, никто не отрицает. Все запутались на второй „лёжке“ из-за смены ветра.
Вызов Евгении Павловой? Может быть, она примет участие в эстафете, она недалеко от нас, несколько часов на машине", — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».
В масс-старте в Оберхофе россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли два последних места. Сегодня, 15 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка.
Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге
Читайте также
- 15 января 2020
-
15:09
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:44
-
12:12
-
11:48
-
10:34
-
10:17
-
09:46
-
09:30
-
09:30
- 14 января 2020
-
21:28
-
21:27
-
20:12
-
19:14
-
18:23
-
17:36
-
17:12
-
16:52
-
14:46
-
14:39
-
14:23
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
10:00
-
09:04
-
08:41
- 13 января 2020
-
23:42
-
20:36
-
19:46
-
18:41
-
17:12
-
16:52
Партнерский контент