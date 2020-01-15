Норицын: Павлова недалеко от нас, несколько часов на машине

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о ситуации в команде перед стартом пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Девушки очень сильно переживали свой масс-старт в Оберхофе, стараемся выйти из этого. Анализ стрельбы провели, это промахи девочек, никто не отрицает. Все запутались на второй „лёжке“ из-за смены ветра.

Вызов Евгении Павловой? Может быть, она примет участие в эстафете, она недалеко от нас, несколько часов на машине", — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».

В масс-старте в Оберхофе россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли два последних места. Сегодня, 15 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка.