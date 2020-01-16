Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Елисеев: первые два круга рванул на все деньги, но было бы хорошо немного сбавить

Елисеев: первые два круга рванул на все деньги, но было бы хорошо немного сбавить
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив один промах, он финишировал на 17-м месте.

«Первые два круга рванул на все деньги? Примерно так и было. Надо было чуть-чуть сбавить на втором круге и было бы всё хорошо. 28 секунд отставания ходом – лучший результат, учитывая мою историю на Кубке мира, хотя последний круг всё равно был провальным. Промах на «стойке» связан с тем, что раньше времени поверил в своё счастье. Я пытался менять тактику и начинать осторожнее, чтобы потом прибавить. Но это давало худший результат. То есть, всё-таки такой подход не работает со мной. Сегодня был слишком быстрый второй круг, не стоило цепляться за Жаклином.

В Оберхофе в спринте я проиграл 29 секунд, так что неправильно было бы говорить, что я тут вернулся в свою форму. А вот в Анси действительно были проблемы. В масс-старте я сам ошибся с выбором лыж. Что касается вчерашней неудачи у девушек, я не видел такой уж большой проблемы с лыжами у них. У меня сегодня просто шикарно катили лыжи. Нет ли желания попробовать себя на другом этапе эстафеты? Тут тренерам виднее, они смотрят со стороны и будут принимать решение. Конечно, мы будем общаться все вместе. У нас доверительные отношения. Какой этап поставят, такой и побегу», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад выиграл биатлонный спринт в Рупольдинге, Логинов – 11-й
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020