Елисеев: первые два круга рванул на все деньги, но было бы хорошо немного сбавить

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив один промах, он финишировал на 17-м месте.



«Первые два круга рванул на все деньги? Примерно так и было. Надо было чуть-чуть сбавить на втором круге и было бы всё хорошо. 28 секунд отставания ходом – лучший результат, учитывая мою историю на Кубке мира, хотя последний круг всё равно был провальным. Промах на «стойке» связан с тем, что раньше времени поверил в своё счастье. Я пытался менять тактику и начинать осторожнее, чтобы потом прибавить. Но это давало худший результат. То есть, всё-таки такой подход не работает со мной. Сегодня был слишком быстрый второй круг, не стоило цепляться за Жаклином.



В Оберхофе в спринте я проиграл 29 секунд, так что неправильно было бы говорить, что я тут вернулся в свою форму. А вот в Анси действительно были проблемы. В масс-старте я сам ошибся с выбором лыж. Что касается вчерашней неудачи у девушек, я не видел такой уж большой проблемы с лыжами у них. У меня сегодня просто шикарно катили лыжи. Нет ли желания попробовать себя на другом этапе эстафеты? Тут тренерам виднее, они смотрят со стороны и будут принимать решение. Конечно, мы будем общаться все вместе. У нас доверительные отношения. Какой этап поставят, такой и побегу», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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