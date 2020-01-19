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Фуркад: очень жду, что Йоханнес Бё вернётся в Поклюке, но ему не будет легко

Фуркад: очень жду, что Йоханнес Бё вернётся в Поклюке, но ему не будет легко
Биатлон / Кубок мира 0

Лидер Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свой успех на январских этапах Кубка мира. Фуркад выиграл последние четыре личные гонки.

«Сейчас я готов гораздо лучше, чем в начале сезона. Четыре подиума – это не случайность. Вся команда готова очень здорово, сегодня мы с Кентеном зарубились за победу. Были только я и он. Всё решил один патрон, который мне удалось закрыть, а ему – нет. Уверен, что Кентен хотел быть первым не меньше меня. Стрельба решила всё. Хотел бы сказать, что сегодня мы работали вместе и друг на друга, стараясь обезопасить себя от конкурентов. Очень жду, что Йоханнес вернётся в Поклюке, но поверьте, ему не будет легко», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад опережает Й. Бё на 133 очка в общем зачёте КМ перед этапом в Поклюке
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