Богалий: выжимать последние соки из российских биатлонистов не стоит

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала точку зрения о том, что лидерам сборной России по биатлону стоит пропустить этап Кубка мира в Поклюке ради подготовки к чемпионату мира в Антхольце.
«Здесь либо мы боремся за результат в Кубке мира, либо готовимся к чемпионату мира. Тут надо чётко понимать задачи. В данном случае для Кубка наций, конечно, важны старты, которые идут в его зачёт. Такие гонки в Поклюке тоже будут. Но, если мы нацелены на то, чтобы подготовить спортсменов к Антерсельве — а чемпионат мира на самом деле уже не за горами — как раз за три с половиной недели можно будет провести полноценный сбор, восстановиться и хорошо поработать.
Не знаю, будет ли Йоханнес Бё выступать в Поклюке, но я вполне допускаю, что если норвежец полностью пропустит январь, то на чемпионат мира он приедет обновлённым человеком, и мы увидим его фантастические скоростные гонки. Что касается наших ребят, то выжимать последние соки не стоит. Это будет напоминать ситуацию, когда мы несколько лет назад в борьбе за Кубок наций поехали в Америку сильнейшим составом и в итоге просто добили команду. Так что здесь должен быть здравый смысл. Однако я не знаю планов и задач тренерского штаба", — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».
Этап Кубка мира в Поклюке стартует 23 января.
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