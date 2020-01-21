Губерниев: я нужен Тихонову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил причину большого интереса к его персоне со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Как вам объяснить про Александра Ивановича Тихонова… Наверное, обратился ко мне через прессу, потому что я прекрасный комментатор. Я действительно здорово выполняю свою работу. У меня потрясающие рейтинги. Моя команда – самая профессиональная на спортивном телевидении России. Когда такой выдающийся человек, как Александр Иванович Тихонов, обращает внимание каждый день по много раз на мою работу, это значит, что я нужен ему, биатлонным фанатам.



Это прекрасно! Никто никогда не бьёт мёртвого льва. Все обращают внимание на живых, на сильных. Мне особенно дороги те люди, которые каждый раз вопят, что они меня не смотрят. При этом каждый раз смотрят именно меня. Александр Иванович сидит в Беларуси, где есть прекрасный белорусский канал, освещающий биатлон. Но мы же понимаем, кого смотрит Тихонов и когда смотрит в том числе Александр Григорьевич Лукашенко. И я этим очень горжусь.



Мы с нетерпением ждём Александра Ивановича на чемпионате мира в Антерсельве. Сразу хочу сказать, что Александра Ивановича не будет в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», потому что нам нужен конструктив, а не вопли», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

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