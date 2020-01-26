Фийон Майе: Россия — топ-сборная. Удивляют их проблемы
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал об отношении к коллегам из России.
«Конечно же, удивляют проблемы в стане российской команды. Россия относится к числу топ-сборных, ваши гонщики постоянно были на подиуме или рядом с ним. Теперь всё не так. Вряд ли смогу сказать, в чём причины. Просто слежу за русскими и жду, когда они вернутся», — цитирует Кентена «Матч ТВ».
Напомним, сегодня сборная России повторила свой исторический антирекорд, не сумев на протяжении 25 гонок подряд попасть на пьедестал в гонках Кубка мира.
Кентен Майе в свою очередь стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Лучший результат среди представителей России показал Матвей Елисеев, финишировавший 11-м.
Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев — 11-й
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