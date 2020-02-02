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«Полёт подстреленного воробья». Биатлонистка Куклина опубликовала видео подготовки к ЧМ

«Полёт подстреленного воробья». Биатлонистка Куклина опубликовала видео подготовки к ЧМ
Биатлон / Чемпионат мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина вместе со сборной начала подготовку к чемпионату мира в Антхольце (Италия). Она опубликовала небольшой видеоролик занятий на лыжной трассе.

«Наконец-то начала активные тренировки! Желания хоть отбавляй. Условия для подготовки великолепные. На видео — полёт «подстреленного воробья», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля. В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.

В общем зачёте Кубка мира Куклина занимает 23-е место. В её активе 179 баллов. Лидирует норвежка Тириль Экхофф, которая за 13 гонок набрала 524 очка.

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