«Полёт подстреленного воробья». Биатлонистка Куклина опубликовала видео подготовки к ЧМ
Российская биатлонистка Лариса Куклина вместе со сборной начала подготовку к чемпионату мира в Антхольце (Италия). Она опубликовала небольшой видеоролик занятий на лыжной трассе.
«Наконец-то начала активные тренировки! Желания хоть отбавляй. Условия для подготовки великолепные. На видео — полёт «подстреленного воробья», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля. В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.
В общем зачёте Кубка мира Куклина занимает 23-е место. В её активе 179 баллов. Лидирует норвежка Тириль Экхофф, которая за 13 гонок набрала 524 очка.
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