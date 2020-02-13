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Хованцев — об антирекорде сборной России: четвёртые и пятые места — неплохой результат

Хованцев — об антирекорде сборной России: четвёртые и пятые места — неплохой результат
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал антирекорд команды — 26 гонок подряд без медалей в Кубке мира.

«Зачем зацикливаться на этом антирекорде? А кто-нибудь, может быть, посчитает, сколько было четвёртых или пятых мест? Это же неплохие результаты», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Сегодня, 13 февраля, в Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира по биатлону. В первый день соревнований состоится смешанная эстафета, в которой Россию представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

«Сборы перед чемпионатом прошли хорошо. Выполнили те задачи, которые ставили. Доволен тем, как работали спортсмены», — подчеркнул Хованцев.

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