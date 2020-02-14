Олимпийская чемпионка Носкова: со Старых в гонке что-то случилось

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова прокомментировала выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова заняла шестое место.

«Форма Александра порадовала. Он и скорость показал достойную, и на огневых рубежах не ошибся. Логинов на чемпионате мира находится в боевых кондициях. Впереди у него много личных стартов, в которых он может быть очень высоко. Будем болеть за Александра.

Конечно, выступление Старых огорчило. Такая стрельба Ирине не свойственна. Нужно анализировать, что произошло. Президент СБР Владимир Драчёв уже сказал, что на тренировках у неё почти всегда были нули, а в гонке что-то случилось. Она очень анализирующая, думающая спортсменка. Ирина и тренерский штаб найдут причины промахов. Надеюсь, что Старых в Антхольце ещё проявит себя!» — цитирует Носкову «Тюменская арена».

Старых использовала три дополнительных патрона на втором огневом рубеже. Она передала эстафету 14-й, с отставанием в 52 секунды. Золото выиграла команда Норвегии.

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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