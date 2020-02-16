Видео: церемония награждения Логинова, выигравшего золото чемпионата мира по биатлону

Вашему вниманию видеозапись церемонии награждения после спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия). Обладателем золотой медали мирового первенства стал россиянин Александр Логинов, опередивший двух представителей Франции Кентена Фийона Майе и Мартена Фуркада.

Видео доступно на «Чемпионате».

Александр стал первым россиянином с 2008 года, выигравшим спринтерскую гонку на чемпионатах мира. Тогда это удалось Максиму Чудову. Также Логинов прервал антирекордную серию сборную России, которая не могла завоевать медали на протяжении последних 28 гонок.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 6,5 (1).

3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0).

4. Тарьей Бё (Норвегия) — +22,5 (0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +23,9 (1)…

12. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,1 (1)…

21. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (0).

54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.26,4 (3).