Определён состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Российские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев выступят в индивидуальной гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 19 февраля, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в индивидуальной гонке победил немец Арнд Пайффер. Серебряным призёром стал болгарин Владимир Илиев. Бронза досталась норвежцу Тарьею Бё. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Гараничев, ставший седьмым.
В активе сборной России пока две медали на чемпионате мира 2020 года. Обе завоевал Логинов. Он выиграл спринт и стал третьим в гонке преследования.
Сегодня на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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