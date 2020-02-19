Вирер: был момент, когда я смирилась с серебром

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира в Антхольце.

«Начало гонки было не очень хорошим — две глупые ошибки на рубежах, поторопилась, мыслями уже была на трассе. Ногами чувствовала себя уверенно, спокойно отработала третий огневой, но на решающем рубеже, конечно, пришлось понервничать, как и на последнем круге!



Да, на финише было тяжело, но я начала гонку не слишком быстро — понимала, что дистанция длинная, на последнем круге будет важно не просесть, поэтому экономила силы. Конечно, был момент, когда я смирилась с серебром, весь круг провела, дискутируя сама с собой. Тренерских подсказок совсем не слышала из-за крика болельщиков, так что просто бежала изо всех сил, особенно выкладываясь на последних метрах. Вышло!



Не хватает золота чемпионата мира в спринте? Решение о продолжении карьеры — сложный вопрос. Золото преследования подарило мне чудесные эмоции и необходимое спокойствие. Победа есть, и теперь я могу просто наслаждаться моментом!» — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

Серебро в индивидуальной гонке завоевала немка Ванесса Хинц, бронзу — норвежка Марте Рёйселанд.