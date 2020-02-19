Председатель тренерского совета СБР: Старых не готова к чемпионату мира
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин выразил мнение, что россиянка Ирина Старых не готова к чемпионату мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия).
Ранее биатлонистка заняла 53-е место в спринте. В гонке преследования она показала 24-й результат. В индивидуальной гонке Старых стала 32-й.
«Как оценю работу тренерского штаба сборной России? Очень негативно. Такие явные проколы. Причём думал, что Старых уже на индивидуальную гонку не поставят, она психологически посыпалась начиная с первой гонки.
Человек явно не готов к этим стартам. Надо было дать шанс другим, ведь Ирина выглядела неважнецки", — цитирует Редькина РИА «Новости».
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.
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