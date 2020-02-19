Биатлонистка Резцова может сменить гражданство, если не выступит на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство в том случае, если тренерский штаб сборной России не даст ей возможность выступить на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. С Кристиной общалась позавчера, она ничего не объясняет. Я спрашиваю её: «Почему ты не бежишь?» — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят».



Буду ли я снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства если так и не удастся выступить на чемпионате мира? Конечно», — цитирует Анфису Резцову «Спорт день за днём».



Ранее сообщалось, что Кристина Резцова незадолго до старта мирового первенства спортсменка показала второй результат в контрольной тренировке.



Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Резцова выступит на чемпионате мира только в случае форс-мажора.

Российская биатлонистка съездила на ЧМ-2020 «туристкой». И зачем Резцову брали в сборную? Необъяснимое решение тренерского штаба.