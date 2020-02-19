Биатлонистка Резцова может сменить гражданство, если не выступит на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство в том случае, если тренерский штаб сборной России не даст ей возможность выступить на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. С Кристиной общалась позавчера, она ничего не объясняет. Я спрашиваю её: «Почему ты не бежишь?» — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят».
Буду ли я снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства если так и не удастся выступить на чемпионате мира? Конечно», — цитирует Анфису Резцову «Спорт день за днём».
Ранее сообщалось, что Кристина Резцова незадолго до старта мирового первенства спортсменка показала второй результат в контрольной тренировке.
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Резцова выступит на чемпионате мира только в случае форс-мажора.
- 19 февраля 2020
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