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Биатлонистка Резцова может сменить гражданство, если не выступит на чемпионате мира

Биатлонистка Резцова может сменить гражданство, если не выступит на чемпионате мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина может сменить спортивное гражданство в том случае, если тренерский штаб сборной России не даст ей возможность выступить на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берёт трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. С Кристиной общалась позавчера, она ничего не объясняет. Я спрашиваю её: «Почему ты не бежишь?» — «Мам, вот так. Не ставят и не ставят».

Буду ли я снова поднимать с ней вопрос о смене спортивного гражданства если так и не удастся выступить на чемпионате мира? Конечно», — цитирует Анфису Резцову «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что Кристина Резцова незадолго до старта мирового первенства спортсменка показала второй результат в контрольной тренировке.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Резцова выступит на чемпионате мира только в случае форс-мажора.

Российская биатлонистка съездила на ЧМ-2020 «туристкой». И зачем Резцову брали в сборную?
Необъяснимое решение тренерского штаба.
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