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К. Резцовой не дали выступить на ЧМ, несмотря на второе место в контрольной тренировке

К. Резцовой не дали выступить на ЧМ, несмотря на второе место в контрольной тренировке
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренерский штаб сборной России по биатлону не дал Кристине Резцовой возможности выступить на чемпионате мира, хотя незадолго до старта мирового первенства спортсменка показала второй результат в контрольной тренировке.

Как сообщил ТАСС источник в сборной России, в контрольной тренировке худшей оказалась Лариса Куклина. Она показала с Резцовой приблизительно одинаковое время по скорости, однако совершила больше промахов.

Во всех трёх личных гонках на чемпионате мира выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Куклина и Светлана Миронова. Ни одной из биатлонисток не удалось попасть в топ-10.

Ранее старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Резцова выступит на чемпионате мира только в случае форс-мажора.

Российская биатлонистка съездила на ЧМ-2020 «туристкой». И зачем Резцову брали в сборную?
Необъяснимое решение тренерского штаба.
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