Куклина и Елисеев представят Россию в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав национальной команды на сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«В гонке выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».



Лидер сборной России Александр Логинов, который ранее завоевал на мировом первенстве золото и бронзу, получил отдых.



Вместе с Елисеевым в сингл-миксте рассматривался вариант с Екатериной Юрловой-Перхт. Однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Куклиной. Гонка пройдёт завтра, 20 февраля.



Сегодня, 19 февраля, в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка. Её выиграл француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, он показал 11-й результат. Елисеев пропускал эту гонку.