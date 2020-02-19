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Куклина и Елисеев представят Россию в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Куклина и Елисеев представят Россию в сингл-миксте на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав национальной команды на сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«В гонке выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Лидер сборной России Александр Логинов, который ранее завоевал на мировом первенстве золото и бронзу, получил отдых.

Вместе с Елисеевым в сингл-миксте рассматривался вариант с Екатериной Юрловой-Перхт. Однако тренерский штаб сделал выбор в пользу Куклиной. Гонка пройдёт завтра, 20 февраля.

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка. Её выиграл француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, он показал 11-й результат. Елисеев пропускал эту гонку.

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