«Безобразие». Васильев отреагировал на обыски российских биатлонистов в Антхольце

Двукратный олимпийский чемпион президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал скандал, связанный с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Сейчас буду узнавать по поводу того, что полиция забрала наших ребят. Но если нарушение и было, то оно не было совершено на территории Италии. Это не считается преступлением. А здесь, в Италии, любой допинг считается уголовным правонарушением, как наркотики. Неприятная новость. Безобразие», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

«Настроение отличное». Реакция тренера сборной России по биатлону на обыски