Результаты обыска у российских биатлонистов не подтвердили применение ими допинга

Первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применение ими запрещённых препаратов. Об этом заявляет «Р-Спорт» со ссылкой на посольство РФ в Италии.
«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста А.В. Логинова и телефон его личного тренера А.В. Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования. Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — говорится в коммюнике посольства.
Сегодня в 6 часов утра по местному времени лидера сборной России Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продолжавшиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Логинова — Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.
Мужская сборная России, выступившая сегодня в эстафетной гонке чемпионата мира, показала четвёртый результат. И Гараничев, и Логинов участвовали в гонке. По завершении эстафеты Александр не исключил возможности завершения профессиональных выступлений из-за постоянных нападок.
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