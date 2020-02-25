Редькин — о травле Логинова: норвежцы нарушили три пункта правил IBU

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал критику в адрес россиянина Александра Логинова со стороны норвежских биатлонистов. После триумфа россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце Йоханнес Бё сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно». Тарьей Бё добавил: «Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов». Александр ранее отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.

«Надо просто открыть правила IBU, прочитать и понять, что спортсмены Норвегии нарушают некоторые из них. И никто из IBU ничего им не скажет. Я своим долгом считаю обратиться к Владимиру Драчёву. Я говорю про пункты об этике, о том, что норвежцы не могут предъявлять претензии без доказательств. Там нарушены три пункта.



Обсудим, возможно ли обращение в IBU, и посмотрим, что Международный союз будет делать с подобными документами. К нам быстро санкции применили, а чего-то к норвежцам ничего нет? Я уж не готов говорить, кто на допинге, а кто нет, я не проверял. Они излагают, что Логинов такой-сякой. Извините, есть правила, давайте их соблюдать», — цитирует Редькина РИА «Новости».

Логинов на чемпионате мира помимо золота в спринте завоевал бронзу в гонке преследования.

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