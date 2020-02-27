Меркушина — о супермиксте: шла на стрельбу и думала: «Боже, только не Эстерсунд!»

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в супермиксте на чемпионате Европы в Раубичах. Она выступала вместе с Русланом Ткаленко.
«Сегодня я не шла на полных парах, потому что знала, что здесь длинный спуск, затем длинный подъём — могли затрястись ноги. Промах стоя… Знаете, я уже шла на стрельбу и думала: „Боже, только не Эстерсунд, только не Эстерсунд!“ Потому что опять первая установка и левый ветер, а когда левый ветер дует и ударяется о стену, он разворачивается и идёт обратно. Понять, как правильно сработать, очень трудно — выбивает винтовку из рук, и она так болтается — не очень хорошо. Надо было стать и медленно, медленнее стрелять, а мне это неудобно. И это того стоит, потому что вы видели, что происходит с людьми на первой установке!
Чего я буду учить Руслана? Он уже не маленький, всё понимает и не первый раз видит. Думаю, он достаточно опытный в биатлоне и также боец! Мне очень приятно было наблюдать за его борьбой на последнем круге! Классные эмоции, супер!» — цитирует Меркушину Biathlon.com.ua.
Золото выиграла сборная Норвегии, серебро досталось немцам. Сборная России стала шестой.
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