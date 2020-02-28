Россиянка Сливко поблагодарила тренера сборной Беларуси Падина за медаль чемпионата Европы

Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила благодарность тренеру сборной Беларуси Андрею Падину за вклад в её удачное выступление на чемпионате Европы — 2020.



«Здорово, что мы вторые, потому что мы с Кристиной, конечно, я бы сказала, не очень хорошо сработали. Было очень тяжело и на дистанции, и на рубеже, но у нас ребята оказались очень сильными. И они молодцы, мы гордимся ими, и получилось заехать вторыми. Я очень счастлива, я просто была безумно рада, что сегодня я завоевала медаль с командой.



Есть ли в этом какая-то заслуга Андрея Викторовича Падина? С ним я работаю сразу после Эстерсунда, когда у меня не получилось на Кубке мира, меня отправили на Кубок России. Я попросила Андрея Викторовича, чтобы он помог мне держать свою физическую и стрелковую форму. Он мне не отказал. Он мне помогает, и я тренируюсь. Благодаря ему я сегодня в такой форме, благодаря ему я оказалась на Кубке IBU, потом отобралась на чемпионат Европы и сегодня завоевала медаль. Я говорю ему огромное спасибо. Я Андрею Викторовичу доверяю, и мне нравится с ним работать», — цитирует Сливко News.ru.

Вчера, 27 февраля Виктория стала серебряным призёром чемпионата Европы. Вместе с Кристиной Резцовой, Эдуардом Латыповым и Каримом Халали она показала второй результат в смешанной эстафете.

Напомним, Падин работал в тренерском штабе сборной России, однако был уволен в конце прошлого сезона. С начала сезона-2019/2020 специалист работает тренером мужской сборной Беларуси.

Сливко: я полюбила тренироваться одна. Спасибо, Падин