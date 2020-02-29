Истомин рассказал о единственной трудности на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин сообщил о трудностях, с которыми сталкиваются спортсмены на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).
«Пока что единственная трудность на чемпионате Европы — это скольжение. Снег перемешанный. Есть искусственный и свежий. Тяжело подобрать варианты. Но мы заметили, что в смешанной эстафете приближаемся к оптимальному решению, с которым можем соперничать. Ветер? Он здесь интересный. За стрельбой тоже будет интересно наблюдать. Если смотреть на длину круга, то хорошо, что бежим по 2,5 километра, а не по 3,3. Всегда есть возможность выходить с кем-то, кто стартует. Первый круг будет быстрым, поэтому можно зацепиться за соперников. Они помогут повысить среднюю скорость.
Ветер тут прерывистый и достаточно сильный. Например, девочки бежали суперспринт. Настя Поршнева приехала на огневой рубеж и сделала 4 щелчка. Это очень много. Обычно мы делаем пару щелчков. Как к таким условиям готовы молодые? Если брать Халили, он юниор только по паспорту. А по своим данным он уже давно стал мужчиной", — цитирует Истомина «Матч ТВ».
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