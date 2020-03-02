А. Резцова — о коронавирусе: вдруг это чисто политические разборки?

Бывшая российская биатлонистка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение IBU о проведении этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия) без зрителей. Ранее стало известно, что зрителей не допустят на соревнования из-за угрозы коронавируса.

«Может, нужно было перенести куда-нибудь в другое место, хотя времени на это было не так много. Главное — результат спортсменов, а не то, что есть зрители или нет. Для спортсменов нужны очки. Это не самый главный вопрос в такой ситуации, важнее, чтобы ребята не заболели.

Мне кажется, сам коронавирус больше раздувают, хотя мы не касались этого, не можем утверждать, насколько это опасно. Может, действительно это всё чрезмерно раздуто! Кто знает, всё это политика, непонятно. Вдруг это чисто политические разборки.

Я повторюсь, главное — чтобы никто из спортсменов не заболел. А зритель… Ничего страшного. Я больше склоняюсь к тому, что чехи сделали всё правильно», — приводит слова Резцовой Sport24.