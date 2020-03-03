А. Резцова — об угрозе коронавируса: страх нагоняют искусственно

Бывшая российская биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Этап будет проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса. В состав сборной России попала Кристина Резцова, дочь Анфисы Резцовой.
«Страх нагоняют искусственно. Сейчас уже и в Беларуси нашли заболевание — говорят, что они вовремя уехали из Раубичей, в Нове-Месте больные объявились, и болельщиков отстранили от этапа Кубка мира. Может быть, это и к лучшему — не самое главное, что этап пройдёт без болельщиков. Самое главное, чтобы ребята нигде ничего не подхватили. Думаю, у них всё чётко и дисциплинированно: они никуда не выходят, целенаправленно готовятся к стартам. Мне кажется, что не столько коронавирус надвигается с такой скоростью, сколько ситуация усугубляется политически.
Вчера мы с Кристиной разговаривали, она ни про какую мазь против коронавируса не говорила, я не в курсе. Я думаю, что это не помешает. Самое главное, чтобы эту мазь не признали допингом. А то напридумывают, что у них такая же мазь от вируса, как у норвежцев лекарство против астмы. А так, дыхалку можно предостеречь», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днём».
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