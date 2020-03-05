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Слова Тихонова действительно попали в «дело Логинова». Фото

Слова Тихонова действительно попали в «дело Логино
Слова Тихонова действительно попали в «дело Логинова». Фото
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

В распоряжении «Чемпионата» оказались документы, о которых сказал комментатор Дмитрий Губерниев, утверждая, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU Сара Фуссек, ставшая информатором в деле об обыске номеров российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Антхольце, опиралась на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

22 февраля за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

В тексте документа говорится об интервью, которое Тихонов дал сайту News.ru: «В интервью с Тихоновым мы находим подтверждение: „Именно Васильев командировал Касперовича к Логинову на чемпионат мира. Союз биатлонистов не имеет к нему абсолютно никакого отношения“. Далее говорится, что „Касперович приехал за счёт федерации биатлона Санкт-Петербурга, а не СБР“. Отмечается, что „они ему даже аккредитацию не сделали, а ему дала её Украина. У нас прекрасные отношения сложились с украинской, белорусской и казахстанской командами. Александр Никифоров приехал из Новосибирска и получил аккредитацию Казахстана. Вот так у нас работает Союз биатлонистов России. Это просто караул“.

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