Подчуфарова: массовый психоз — болезнь похлеще вируса

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась мнением о текущей ситуации с угрозой распространения коронавируса. Спортсменка, выступающая за Словению, призвала подписчиков не паниковать.

«Массовый психоз — болезнь похлеще вируса. Такое чувство, что паника и море информации делают своё дело похлеще, чем сам вирус.

Вирус — это, конечно, плохо и печально. Это прямо-таки вселенский отстой. Но истерия и паника ведь лучше не сделают», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».

Из-за угрозы распространения коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) досрочно завершил сезон. Не состоялся заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Была сокращена также программа этапа в Контиолахти (Финляндия).