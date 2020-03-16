Подчуфарова: массовый психоз — болезнь похлеще вируса
Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась мнением о текущей ситуации с угрозой распространения коронавируса. Спортсменка, выступающая за Словению, призвала подписчиков не паниковать.
«Массовый психоз — болезнь похлеще вируса. Такое чувство, что паника и море информации делают своё дело похлеще, чем сам вирус.
Вирус — это, конечно, плохо и печально. Это прямо-таки вселенский отстой. Но истерия и паника ведь лучше не сделают», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».
Из-за угрозы распространения коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) досрочно завершил сезон. Не состоялся заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Была сокращена также программа этапа в Контиолахти (Финляндия).
Симон Фуркад сообщил, что у его 6-недельной племянницы был диагностирован коронавирус
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