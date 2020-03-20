«Всем спорт и антисептик. Пис, пупсики!». Подчуфарова обратилась к подписчикам

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, рассказала о чувствах, которые испытывает, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня пятый день карантина, и многие начали массово стонать, ибо пять дней сидеть дома уже либо непривычно, либо вгоняет в сумасшедшую лень и уныние.

Жизнь спортсменов вообще мало меняется, мы как находились на улице в режиме вентиляции лёгких энное количество часов в день, так и продолжаем. Кстати, говорят, что эта дрянь боится повышенного содержания кислорода в крови, так что всем спорт.

Идите в парк и дышите, пока штраф за вылазки на улицу не ввели. Ну и заодно эндорфиновый всплеск, который спасёт от хандры в 4 стенах.

НО! При этом всём бардаке я замечаю одно крутейшее изменение. И было бы не плохо, если бы и после этих странных времён привычка у заведений и граждан осталась. Все начали дезинфицировать всё и везде, бесконечно много и регулярно, сверху, снизу, внутри и п кругу. И заходя куда-либо теперь, видишь, что везде стоит диспенсер с антисептиком, и это бесконечно крутое изменение. Если эта привычка останется у людей и общественных заведений в будущем, всем будет жить намного легче.

Всем спорт и антисептик. Пис, пупсики!» — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».