Маковеев — об изменениях в тренерском штабе: у нас принято найти одного козла отпущения

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев, комментируя возможные изменения в тренерском штабе, высказал мнение, что всегда можно найти человека, которого можно сделать виновным за неудачи команды, но таким образом ситуацию не изменить.

В ходе сезона биатлонисты национальной команды на этапах Кубка мира установили антирекорд по количеству гонок без медалей – 28. Медали чемпионата мира завоевал только Александр Логинов.

«Если есть лидер, то и остальные члены в команде будут подтягиваться. Если в команде не за кем тянуться, то и рост остановится. Это не секрет, я глаза не открываю. Смотрю на всё это со стороны спортсменов, знаю эту кухню именно отсюда. Со стороны тренеров, наверное, можно рассмотреть много других факторов. Можно, как обычно у нас принято, найти одного козла отпущения, повесить на него всё. Это у нас практикуется всегда — кого-то снять, уволить. Но так мы ничего не добьёмся, нужно выстраивать систему, причём не годовую. Нужно работать четырёхлетними циклами.

Тренеры работали так же, как в последние несколько лет. Да, никаких прорывов не было, но чемпионат мира прошёл с медалями благодаря Логинову. Саша отлично выступил, сумел собраться именно к чемпионату. Благодаря чему? Наверное, самый большой вопрос. Знаю, что Тюменская область на всём пути поддерживала его. Следует вывод, что надо бережнее относиться к спортсменам. Вот, поверили в него. Уверен, у нас будут два или три Логинова, если будет правильно выстроена подготовка. Посмотрите, у французов есть Фуркад. И ведь он был один, а сейчас сколько таких Фуркадов у них? Сейчас он уходит, а у них ещё несколько таких спортсменов", — приводит слова Маковеева РИА «Новости».