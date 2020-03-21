Маковеев — об изменениях в тренерском штабе: у нас принято найти одного козла отпущения

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев, комментируя возможные изменения в тренерском штабе, высказал мнение, что всегда можно найти человека, которого можно сделать виновным за неудачи команды, но таким образом ситуацию не изменить.
В ходе сезона биатлонисты национальной команды на этапах Кубка мира установили антирекорд по количеству гонок без медалей – 28. Медали чемпионата мира завоевал только Александр Логинов.
«Если есть лидер, то и остальные члены в команде будут подтягиваться. Если в команде не за кем тянуться, то и рост остановится. Это не секрет, я глаза не открываю. Смотрю на всё это со стороны спортсменов, знаю эту кухню именно отсюда. Со стороны тренеров, наверное, можно рассмотреть много других факторов. Можно, как обычно у нас принято, найти одного козла отпущения, повесить на него всё. Это у нас практикуется всегда — кого-то снять, уволить. Но так мы ничего не добьёмся, нужно выстраивать систему, причём не годовую. Нужно работать четырёхлетними циклами.
Тренеры работали так же, как в последние несколько лет. Да, никаких прорывов не было, но чемпионат мира прошёл с медалями благодаря Логинову. Саша отлично выступил, сумел собраться именно к чемпионату. Благодаря чему? Наверное, самый большой вопрос. Знаю, что Тюменская область на всём пути поддерживала его. Следует вывод, что надо бережнее относиться к спортсменам. Вот, поверили в него. Уверен, у нас будут два или три Логинова, если будет правильно выстроена подготовка. Посмотрите, у французов есть Фуркад. И ведь он был один, а сейчас сколько таких Фуркадов у них? Сейчас он уходит, а у них ещё несколько таких спортсменов", — приводит слова Маковеева РИА «Новости».
- 21 марта 2020
-
19:01
-
16:32
-
15:07
-
11:12
- 20 марта 2020
-
19:18
-
18:01
-
17:45
-
17:22
-
13:33
-
11:42
-
09:26
- 19 марта 2020
-
23:39
-
20:57
-
19:33
-
16:16
-
12:52
-
11:15
-
09:31
-
00:26
- 18 марта 2020
-
20:55
-
20:27
-
14:31
-
08:39
- 17 марта 2020
-
11:55
-
10:53
-
10:02
-
09:23
-
09:14
- 16 марта 2020
-
22:54
-
21:51
-
21:13
-
20:46
-
19:08
-
18:29
-
18:16