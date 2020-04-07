Карим Халили нацелился на попадание в топ-20 Кубка мира

Российский биатлонист Карим Халили, который в сезоне-2019/2020 дебютировал в составе сборной России, заявил, что в следующем сезоне намерен побороться за попадание в топ-20 в общем зачёте Кубка мира.

«Сезон у меня получился неплохим, считаю, что сделал шаг вперёд. Буду ли я продолжать работать с тренерами, с которыми готовился к прошлому сезону? Мне бы хотелось контактировать с ними. И с Егором Сориным, его группой лыжников, и со своим личным тренером. Но никакой информации на данный момент нет, пока не знаю, как будет складываться подготовка. В следующем сезоне надо делать шаг вперёд, бороться как минимум за топ-20 Кубка мира», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что СБР отменил все апрельские сборы и все спортсмены ушли на самоподготовку.

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