Анфиса Резцова рекомендовала убрать Губерниева из эфира

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова ответила комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал её за публичное отрицание опасности коронавируса и несоблюдение режима самоизоляции.

«Я не хочу с ним разговаривать. Мы никогда не были врагами, не понимаю, почему он так высказался. Но на все воля божья. Он своей жизнью живет, я своей. Дима сильно меня оскорбил. Унизить меня невозможно, потому что я заслужила уважения не только нашей страны, но и всего мира. А он говорит, что мои победы — фигня, все на допинге… Ребята, ну давайте посмотрим на 1988 год, когда мы с Раисой Сметаниной взяли золото. Она для меня кумиром была, когда я, тогда еще Нюрка, только пришла в команду. Раиса Петровна — удивительный человек, тоже на допинге, что ли, выступала? Это как вообще? Это даже не глупость, такие высказывания непозволительны. За такое людей сажать надо! За оскорбление личности гражданина. Он пускай дальше пиарит себя, дальше работает. В его характере тоже много отрицательных черт, но я же ничего не говорю. Мы все грешники, ходим под богом", — сказала Резцова в интервью Sport24.

Если честно, я бы его убрала с комментирования биатлона. Я уже говорила: «Дима, ты же гребец. Иди греблю комментируй.