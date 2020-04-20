Губерниев — Ландертингеру: не ходи в австрийскую думу, не надо!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев попросил австрийского биатлониста Доминика Ландертингера, объявившего о завершении карьеры, не уходить в политику.



«Ланди, главное — не ходи в австрийскую думу, не надо!» — написал Губерниев в комментариях к посту Антона Шипулина об уходе Ландертингера.

Ранее в Госдуму после завершения карьеры ушёл Антон Шипулин, бывший соперником Ландертингера на соревнованиях. Сегодня, 20 апреля, стало известно, что ещё один биатлонист того же поколения, Алексей Волков, вошёл в тренерский штаб резервного состава сборной России.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно ввиду пандемии коронавируса, из-за которой во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Чемпион мира по биатлону Доминик Ландертингер завершил карьеру в 32 года