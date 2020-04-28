Вице-президент СБР рассказал, почему у организации возникли крупные долги
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин рассказал о долгах организации. Ранее президент СБР Владимир Драчёв сообщил, что организация задолжала € 1 млн.
«Долг в € 1 млн? Возможно, немного меньше, но всё равно сумма очень значительная. Когда в нашей команде прокатилась волна допинговых расследований, по этому поводу собирался международный конгресс. Он рассматривал сразу ряд вопросов, но не только о допинговых ситуациях в России. Собирался отдельно и IBU.
Все затраты были переложены на СБР. Кроме того, нашей федерации приходилось оплачивать ряд дорогих допинг-тестов, ведь наших биатлонистов в последнее время тестировали наиболее усиленно. Поступают всё новые и новые счета», — приводит слова Векшина «Рабочий путь».
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