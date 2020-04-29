Валерий Польховский — о выдвижении в президенты СБР: таких планов у меня не было и нет
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации, потому что есть более достойные люди.
Правление СБР решило провести внеочередную отчётно-выборную конференцию для определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. В частности, на конференции будут обсуждаться вопросы выборов правления и президента организации.
«Откровенно скажу, что таких планов у меня не было и сейчас нет. Я думаю, что есть более достойные люди, которые выставят свои кандидатуры. Я не планирую», — приводит слова Польховского РИА «Новости».
Кандидатура Польховского решением правления СБР направлена на согласование в Минспорт РФ на должность главного тренера сборной России.
Резцова: Польховский будет совмещать должности президента СБР и главного тренера сборной
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