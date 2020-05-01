Глава ОКР Поздняков — об иностранных тренерах в биатлоне: единства в СБР нет, это огорчает

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился мнением о привлечении к работе иностранцев Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в сборной России по биатлону, несмотря на требование ОКР не заключать контракты с зарубежными специалистами.
«Нужно понимать несколько моментов. Прежде всего ОКР берёт на себя обеспечение контрактов только тех иностранных специалистов, которые никаким образом не могут быть трудоустроены в Минспорте. И потом, мы с вами говорили о программе подготовки к Токио-2020. Биатлон же зимний вид спорта, здесь возможны отдельные решения. Пока аналогичного ограничения по зарубежным тренерам в зимних видах спорта нет. Но, безусловно, нам в данном случае необходима координация с коллегами из Союза биатлонистов России, чтобы принять единогласное решение. На сегодняшний день я вижу, что, увы, единства в СБР нет. Это не может не огорчать и не настораживать. Плюс, чтобы зафиксировать контракт с иностранным тренером в ОКР, нужно пройти ряд процедурных моментов. Кандидатуры должны утвердить экспертный совет Минспорта и штаб по подготовке к Олимпийским играм. Это две серьёзные, компетентные дискуссионные площадки. Думаю, говорить о контрактах новых специалистов в биатлоне несколько преждевременно, тем более вести предметную дискуссию», — сказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью со Станиславом Поздняковым доступно на «Чемпионате».
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