Бескон — о переходе Нильссон: льстит, что биатлон – не «мусорный бак для лыжных гонок»

Французская биатлонистка Анаис Бескон прокомментировала переход в биатлон олимпийской чемпионки по лыжным гонкам из Швеции Стины Нильссон.

«Это круто, потому что она может составить серьёзную конкуренцию всем. Мне льстит, что биатлон – не «мусорный бак для лыжных гонок», о чём я часто слышала в молодости.

Я считаю, это просто прекрасно, когда в наш спорт приходят такие классные лыжницы, как Мириам Гёсснер или Денизе Херрман.

Желаю Стине Нильссон много сил, но надеюсь, что она не доставит нам слишком много неприятностей», – приводит слова Бескон Nordic Magazine.

Отметим, что 26-летняя Нильссон получила место в основе биатлонной сборной Швеции. Минувший сезон Стина завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра, что позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. В марте спортсменка сообщила, что переходит в биатлон.