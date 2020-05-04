Бескон — о переходе Нильссон: льстит, что биатлон – не «мусорный бак для лыжных гонок»

Французская биатлонистка Анаис Бескон прокомментировала переход в биатлон олимпийской чемпионки по лыжным гонкам из Швеции Стины Нильссон.
«Это круто, потому что она может составить серьёзную конкуренцию всем. Мне льстит, что биатлон – не «мусорный бак для лыжных гонок», о чём я часто слышала в молодости.
Я считаю, это просто прекрасно, когда в наш спорт приходят такие классные лыжницы, как Мириам Гёсснер или Денизе Херрман.
Желаю Стине Нильссон много сил, но надеюсь, что она не доставит нам слишком много неприятностей», – приводит слова Бескон Nordic Magazine.
Отметим, что 26-летняя Нильссон получила место в основе биатлонной сборной Швеции. Минувший сезон Стина завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра, что позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. В марте спортсменка сообщила, что переходит в биатлон.
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