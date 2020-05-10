Тренер Нильссон: Стина не попадёт на Кубок IBU просто так

Тренер шведской лыжницы, а теперь и биатлонистки Стины Нильссон Жан-Марк Шабло назвал Кубок IBU первым международным стартом в карьере своей подопечной.

«Стина отлично потренировалась самостоятельно, а теперь готовится вместе с командой. Это очень важно, ведь рядом с ней стреляют ещё 15 человек.

Сможет ли она дебютировать на первом этапе Кубка IBU в Идре? Думаю, это вполне реально. Но не стоит забывать, что в женской сборной Швеции серьёзная конкуренция на высшем уровне.

Она не попадёт на Кубок IBU просто так. Ей нужно будет квалифицироваться туда, как и остальным. Особого отношения не будет. Но считаю, что для неё это вполне реально.

Критерии отбора пока не обсуждались, но чемпионат Швеции будет очень важен, чтобы занять место на Кубке IBU. Для меня как тренера цель — попасть на Кубок IBU и посмотреть, как она там выступит», – приводит слова Шабло SVT.