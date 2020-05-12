Драчёв рассказал об ошибках СБР, допущенных в документах для Минспорта

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об ошибках, которые были допущены организацией при подготовке документации для Министерства спорта РФ. Ранее стало известно, что СБР направит министерству документы с именами специалистов, которые должны войти в новый тренерский штаб сборной России. Министерство спорта должно утвердить кандидатуры.
Ещё 10 апреля СБР направил на согласование в министерство кандидатуру Валерия Польховского, которого предлагается назначить на пост главного тренера сборной России.
«Нами были допущены ошибки в некоторых документах. Все они были технического плана. Это полностью вопрос документации, ничего другого. Согласование специалистов стоит ждать в ближайшее время», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».
- 12 мая 2020
-
17:36
-
15:28
- 11 мая 2020
-
20:28
-
18:41
-
17:23
-
10:57
- 10 мая 2020
-
18:04
-
17:43
-
15:21
-
10:02
-
03:53
- 9 мая 2020
-
23:44
-
21:15
-
12:09
- 8 мая 2020
-
20:02
-
18:51
-
17:48
-
14:46
-
12:51
-
09:42
-
03:01
-
01:37
- 7 мая 2020
-
21:09
-
15:32
-
14:47
- 6 мая 2020
-
21:05
-
16:25
-
15:49
-
12:12
-
00:21
- 5 мая 2020
-
21:48
-
20:27
-
17:22
-
16:25
-
13:37