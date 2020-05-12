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Драчёв рассказал об ошибках СБР, допущенных в документах для Минспорта

Драчёв рассказал об ошибках СБР, допущенных в документах для Минспорта
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об ошибках, которые были допущены организацией при подготовке документации для Министерства спорта РФ. Ранее стало известно, что СБР направит министерству документы с именами специалистов, которые должны войти в новый тренерский штаб сборной России. Министерство спорта должно утвердить кандидатуры.

Ещё 10 апреля СБР направил на согласование в министерство кандидатуру Валерия Польховского, которого предлагается назначить на пост главного тренера сборной России.

«Нами были допущены ошибки в некоторых документах. Все они были технического плана. Это полностью вопрос документации, ничего другого. Согласование специалистов стоит ждать в ближайшее время», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

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