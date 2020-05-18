Лыжница Нильссон, перешедшая в биатлон: делаю по 600–800 выстрелов в неделю
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, рассказала о стрелковых тренировках. Спортсменка призналась, что в этом компоненте ей ещё предстоит прибавить.
«В стрельбе ещё много сложных моментов, но нет ничего, чему нельзя научиться. В биатлоне лучшие стрелки научились справляться с трудностями. Мне тоже нужно найти способ.
Тренер по стрельбе очень хорошо отзывается о моей работе. Он говорил, что я делаю по 1,2 тыс. выстрелов в неделю. Сейчас мы немного сбавили. Сейчас делаю по 600–800 выстрелов в неделю. Это тоже весьма неплохо», — приводит слова Нильссон SVT.
Предполагается, что Нильссон дебютирует в биатлоне на этапе Кубка IBU в Идре.
Нильссон — о критике после её перехода в биатлон: большую её часть я пропустила мимо ушей
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