Лыжница Нильссон, перешедшая в биатлон: делаю по 600–800 выстрелов в неделю

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, рассказала о стрелковых тренировках. Спортсменка призналась, что в этом компоненте ей ещё предстоит прибавить.

«В стрельбе ещё много сложных моментов, но нет ничего, чему нельзя научиться. В биатлоне лучшие стрелки научились справляться с трудностями. Мне тоже нужно найти способ.

Тренер по стрельбе очень хорошо отзывается о моей работе. Он говорил, что я делаю по 1,2 тыс. выстрелов в неделю. Сейчас мы немного сбавили. Сейчас делаю по 600–800 выстрелов в неделю. Это тоже весьма неплохо», — приводит слова Нильссон SVT.

Предполагается, что Нильссон дебютирует в биатлоне на этапе Кубка IBU в Идре.