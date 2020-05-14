Нильссон — о критике после её перехода в биатлон: большую её часть я пропустила мимо ушей

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, рассказала о своём отношении к критике в свой адрес в связи с этим решением.
«Даже после успеха на Олимпиаде в Пхенчхане (шведка выиграла четыре медали в лыжных гонках — золото, два серебра и брону. — Прим. „Чемпионата“) я знала, что хочу уйти в биатлон. Когда-то это должно было случиться.
Тем не менее, даже в прошлом сезоне я не думала о переходе — старалась отдаться на 100% лыжным гонкам, делала всё возможное для победы.
Критика? Не хочу знать, что думают по этому поводу люди. Вы вот, например, когда идёте по городу, хотите знать, что о вас думают окружающие?
Люди могут думать, что они знают, как для меня лучше. Но мне достаточно того, что знаю я сама. Большую часть заявлений и критики в СМИ я просто пропустила мимо ушей», – цитирует Нильссон SVT.
Стоит отметить, что у Нильссон есть все шансы повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.
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