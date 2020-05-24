Глава Федерации биатлона Болгарии — о приглашении Касперовича: он приехал не за деньгами

Президент Болгарской федерации биатлона Екатерина Дафовска назвала причины, по которым в сборную были приглашены российские специалисты. Напомним, главным тренером мужской сборной Болгарии будет Александр Касперович, а женскую команду возглавит Виталий Норицын.
«Касперович? Доверяю этому человеку, он обладает навыками и качествами международного тренера. Александр приходит к нам не за деньгами — он хочет ставить перед собой новые задачи в качестве профессионала. Надеюсь, с новым составом тренерского штаба у нас всё получится», — цитирует Дафовску Ski-Nordique.
Ранее Касперович, являющийся личным тренером Александра Логинова, заявил, что работа в Болгарии не скажется на его взаимодействии с лидером сборной России. При этом специалист не исключил варианта с привлечением Александра к тренировкам с болгарской сборной.
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