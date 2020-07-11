Ростовцев — о задачах нового руководства СБР: первыми в Кубке наций мы завтра не станем

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, а ныне министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выразил своё мнение по поводу деятельности нового руководства Союза биатлонистов России (СБР).



«Начать следует однозначно с организационной структуры и кадрового наполнения. Любое дело можно сделать только тогда, когда есть команда единомышленников, заточенная на решение вопросов. Да, для этого потребуется и финансовый ресурс, чтобы привлечь экономистов, лингвистов, администраторов для работы с документооборотом. Когда такая команда будет создана, тогда можно пытаться что-то изменить во внешнем периметре СБР. Определить два-три основных направления, сосредоточиться на них, чтобы достигнуть быстрого результата. Он здесь очень нужен.



Если мы считаем себя профессионалами, мы должны откровенно признать: имея четвёртый результат в Кубке наций, первыми завтра, скорее всего, не станем, тем более при нынешней конкуренции.



Но это совершенно не мешает двигаться к поставленной цели. К примеру, сформировать команду, которая не опускалась бы в эстафетах ниже четвёртого или пятого места. Или задаться целью, чтобы в составе эстафет на протяжении сезона у нас пробежали минимум семь человек. Но всё это исключительно управленческая история, которая основана на тренерских мыслях и идеологии.



Просто эту историю нужно упаковать так, чтобы сделать её понятной и привлекательной для потребителя. А потребители у нас — это прежде всего зрители, болельщики биатлона. И мне кажется, не нужно стесняться про это говорить, формировать информационное поле. Это лучше, чем плыть по течению, когда со всех сторон тебя обливают грязью, постоянно вынуждая оправдываться», — цитирует Ростовцева «RT на русском».



Имя нового главы СБР станет известно по итогам внеочередной отчётно-выборной конференции организации, которая состоится сегодня, 11 июля. Единственным кандидатом на должность является Виктор Майгуров.

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