Каминский рассказал, как взаимодействует с Логиновым

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как взаимодействует с лидером команды Александром Логиновым. Напомним, Логинов пребывает на самоподготовке, тренируясь отдельно от других спортсменов, его личным тренером является Александр Касперович.

«Тренировочным процессом полностью управляет сам Александр, которому помогает личный тренер. Я регулярно поддерживаю с ними контакт, в курсе объёмов и направленности работы.

Считаю, правильно дать чемпиону мира возможность поработать самостоятельно. Саша мне объяснил, что сейчас старается минимизировать любые контакты, приезжает на тренировки на микроавтобусе, где есть всё необходимое. Он очень профессионально подходит к работе», — приводятся слова Каминского на сайте Союза биатлонистов России.