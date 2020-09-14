«Мем на века!» Дмитрию Губерниеву понравилась шутка КВН про него

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шутку КВН, в которой его подкололи на тему активного боления за спортсменов.
В ролике закадровый голос сообщает: «Дмитрий Губерниев встретился с египетским богом Солнца».
Бог подходит к Губерниеву и произносит, протягивая руку, чтобы познакомиться: «Ра».
Губерниев отвечает: «-ссия!»
Бог повторяет: «Ра».
Губерниев: «-ссия!»
Бог теряет терпение и уходит: «Ладно, давай».
Губерниев отвечает: «Давай, Россия!»
«Теперь это мем! Настоящий и на века! Спасибо, КВН! Ра? Россия, Россия, Россия!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/p/CFG9AZphS2w/?igshid=jy573tzwf8kt
Ранее Губерниев рассказал, как относится к приговору актёру Михаилу Ефремову, которого приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
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