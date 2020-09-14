«Мем на века!» Дмитрию Губерниеву понравилась шутка КВН про него

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шутку КВН, в которой его подкололи на тему активного боления за спортсменов.

В ролике закадровый голос сообщает: «Дмитрий Губерниев встретился с египетским богом Солнца».

Бог подходит к Губерниеву и произносит, протягивая руку, чтобы познакомиться: «Ра».

Губерниев отвечает: «-ссия!»

Бог повторяет: «Ра».

Губерниев: «-ссия!»

Бог теряет терпение и уходит: «Ладно, давай».

Губерниев отвечает: «Давай, Россия!»

«Теперь это мем! Настоящий и на века! Спасибо, КВН! Ра? Россия, Россия, Россия!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Губерниев рассказал, как относится к приговору актёру Михаилу Ефремову, которого приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.