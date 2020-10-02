«Я была врагом всех болельщиков». Виктория Сливко — о комментариях в соцсетях

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко рассказала о своём отношении к хейтерам, которое сложилось в то время, когда её ругали за невысокую скорость лыжного хода в гонках Кубка мира.

«Сейчас я не читаю комментарии и не смотрю новости. Мне это неинтересно. Да, была ситуация, когда я бегала на Кубке мира и у меня был не очень удачный сезон. Мне очень много писали комментариев, СМС, сообщений в директ в Инстаграме. Я была врагом всех болельщиков.

Меня это не выводило из себя, но было обидно: у меня не получается, а на меня ещё и давят. Но чтобы я сильно обращала на это внимание или мне из-за этого было тяжелее — такого не было. А сейчас я вообще к этому нейтрально отношусь и даже не знаю, что обо мне пишут. Мне это неинтересно. Сколько людей, столько и мнений, всем не будешь хорош

Это до какой степени должна быть неприязнь, какая-то ненависть, чтобы писать ужасные комментарии! Не просто, что она, мол, плохо пробежала, выгнать из команды. Доходило до того, что мне желали смерти. Я не понимаю таких людей. Это насколько ж нужно быть неуверенным в себе и недовольным тяжёлой жизнью, чтобы возненавидеть весь мир. И я вот такая попалась, на кого можно вылить всю грязь», — сказала Сливко пресс-службе СБР.