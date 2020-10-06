«Открыла сезон». Павлова показала фото на заснеженной лыжне

Российская биатлонистка Евгения Павлова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как тренируется на лыжне.

«Открыла сезон», — подписала фото Павлова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Ранее Павлова сообщила, что могла перенести коронавирус. По словам спортсменки, в середине мая у неё были симптомы коронавирусной инфекции.

В 2019 году Павлова завоевала золото чемпионата Европы в Минске в сингл-миксте, а годом позже первенствовала в суперспринте. На её счету два золота и серебро на Универсиадах.

Павлова решила готовиться к новому сезону самостоятельно. При этом она подчеркнула, что не отказывалась от выступления за сборную России. Павлова представляет Новосибирскую область.