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Зигфрид Мазе: сезон должен стартовать. Иначе будет катастрофа

Зигфрид Мазе: сезон должен стартовать. Иначе будет катастрофа
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе заявил, что очередной сезон Кубка мира обязательно следует провести, чего бы это ни стоило.

«Если бы я был президентом IBU или другим ответственным лицом федерации, то делал бы всё, чтобы Кубок мира состоялся. Две недели в Финляндии, две недели в Австрии и две недели в Оберхофе — это хороший путь.

Если не будет вообще этапов, то национальным федерациям придётся очень тяжело. Они получают деньги от спонсоров. Если биатлон не будут показывать по телевизору, то спонсорам станет неинтересен этот спорт.

Сезон должен стартовать, иначе будет катастрофа. В каком-либо виде Кубок мира должен пройти», — приводятся слова специалиста на сайте телеканала «Матч ТВ».

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