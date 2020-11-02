Шипулин отчитался о работе в новой должности. Губерниев отреагировал

Депутат Госдумы РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин рассказал о работе в новой должности — президента федерации биатлона Свердловской области.
«Сегодня в новой для себя должности, президента федерации биатлона Свердловской области, работал в Каменске-Уральском. Успел посмотреть лыжно-биатлонный комплекс «Берёзовая роща», прокатился по трассе, заехал на строительную площадку будущего горнолыжного комплекса «Богатырёк» и осмотрел скейт-парк СК «Космос».
Материально-техническая база, честно скажу, на достойном уровне. Видно, что руководство города подходит к реализации инфраструктурных проектов с умом. Но, безусловно, есть, куда стремиться. Так, например, в планах — сделать стрельбище для стрельбы из пневматических винтовок.
Рад, что обсудили с главой города Алексеем Шмыковым и местными спортивными общественниками давно назревшие вопросы, конечно, затронули и тему развития биатлона в Каменске-Уральском. Будем сотрудничать!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулиа в «Инстаграме».
На пост бывшего лидера национальной сборной сразу же отреагировал биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. «Спасибо партии «Единая Россия» за достойную жизнь в Каменск-Уральске, ура...» — написал он.
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