Польховский: Логинов не поедет тренироваться со сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что чемпион мира Александр Логинов не примет участия в централизованной подготовке сборной России в Ханты-Мансийске, вместо этого спортсмен продолжит самоподготовку в Тюмени.

Изначально планировалось, что подготовка к сезону продолжится в Тюмени 8 ноября, где Логинов тренировался самостоятельно. Позже стало известно, что сбор мужской национальной команды перенесли в Ханты-Мансийск.

«Логинов не поедет, он останется вести самоподготовку в Тюмени. Там созданы все условия для него. Биатлонист продолжает тренироваться самостоятельно, эти вопросы мы обсудили. Все остальные поедут в Ханты-Мансийск», — цитирует Польховского «Р-Спорт».