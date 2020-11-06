Польховский: Логинов не поедет тренироваться со сборной России
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что чемпион мира Александр Логинов не примет участия в централизованной подготовке сборной России в Ханты-Мансийске, вместо этого спортсмен продолжит самоподготовку в Тюмени.
Изначально планировалось, что подготовка к сезону продолжится в Тюмени 8 ноября, где Логинов тренировался самостоятельно. Позже стало известно, что сбор мужской национальной команды перенесли в Ханты-Мансийск.
«Логинов не поедет, он останется вести самоподготовку в Тюмени. Там созданы все условия для него. Биатлонист продолжает тренироваться самостоятельно, эти вопросы мы обсудили. Все остальные поедут в Ханты-Мансийск», — цитирует Польховского «Р-Спорт».
Польховский рассказал, как сформируют заявку России на Кубок мира по биатлону
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