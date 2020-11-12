Польховский рассказал, как поступят в сборной в случае положительных тестов на Кубке мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что в случае заражения коронавирусом одного из спортсменов в ходе Кубка мира тут же будет сделана оперативная замена.



«Заражение во время этапов Кубка мира? Конечно, нами предусмотрена возможность оперативной замены. В этом плане офис СБР проделал просто колоссальную работу. Документы оформлены для расширенного состава сборной России. Так что в случае форс-мажора будет возможность произвести замену. Мы действуем строго в рамках ковидного протокола, который всем командам разослал IBU.



Сбор мужской команды в Ханты-Мансийске продлится до 20 ноября. Сейчас проведём последний этап подготовки к старту сезона. Базовую работу команда проделала очень хорошую, осталось правильно подвестись и реализовать всё наработанное. Задача спортсменов – победить самих себя, прибавлять по сравнению с собой. Конечно, выходя на старт, сборная России будет бороться за медали», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.

Состав сборной России на Кубок мира будет назван не ранее 18 ноября