Польховский рассказал, как поступят в сборной в случае положительных тестов на Кубке мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что в случае заражения коронавирусом одного из спортсменов в ходе Кубка мира тут же будет сделана оперативная замена.
«Заражение во время этапов Кубка мира? Конечно, нами предусмотрена возможность оперативной замены. В этом плане офис СБР проделал просто колоссальную работу. Документы оформлены для расширенного состава сборной России. Так что в случае форс-мажора будет возможность произвести замену. Мы действуем строго в рамках ковидного протокола, который всем командам разослал IBU.
Сбор мужской команды в Ханты-Мансийске продлится до 20 ноября. Сейчас проведём последний этап подготовки к старту сезона. Базовую работу команда проделала очень хорошую, осталось правильно подвестись и реализовать всё наработанное. Задача спортсменов – победить самих себя, прибавлять по сравнению с собой. Конечно, выходя на старт, сборная России будет бороться за медали», — цитирует Польховского официальный сайт СБР.
- 12 ноября 2020
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
-
10:49
-
00:48
- 11 ноября 2020
-
21:01
-
20:47
-
19:22
-
19:09
-
16:55
-
16:02
-
15:47
-
14:39
-
14:14
-
14:11
-
13:53
-
13:31
-
13:26
-
13:05
- 10 ноября 2020
-
21:14
-
20:06
-
17:44
-
15:28
-
15:00
-
01:27
- 9 ноября 2020
-
19:04
-
16:36
-
11:23
- 8 ноября 2020
-
17:49