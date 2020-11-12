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Васильев: Каминского поставили на работу, в которой он ничего не понимает

Васильев: Каминского поставили на работу, в которой он ничего не понимает
Биатлон 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал назначение Юрия Каминского на пост старшего тренера сборной России по биатлону. Напомним, ранее Каминский работал исключительно с лыжниками.

«Мне очень интересно посмотреть на выступление сборной именно из-за работы Каминского. Я скептически относился и отношусь к его назначению именно старшим тренером. Человек не из биатлона будет определять стратегическое развитие главной команды. Это странно.

Если бы его назначили тренером, отвечающим за выносливость, то это было бы понятно. А так его поставили на работу, в которой он ничего не понимает. При всём уважении к Каминскому, как великому лыжному тренеру. Общего у биатлона и лыжных гонок — только лыжи, палки и комбинезон», — цитирует Васильева «Спорт-экспресс».

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