Васильев: Каминского поставили на работу, в которой он ничего не понимает

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал назначение Юрия Каминского на пост старшего тренера сборной России по биатлону. Напомним, ранее Каминский работал исключительно с лыжниками.



«Мне очень интересно посмотреть на выступление сборной именно из-за работы Каминского. Я скептически относился и отношусь к его назначению именно старшим тренером. Человек не из биатлона будет определять стратегическое развитие главной команды. Это странно.



Если бы его назначили тренером, отвечающим за выносливость, то это было бы понятно. А так его поставили на работу, в которой он ничего не понимает. При всём уважении к Каминскому, как великому лыжному тренеру. Общего у биатлона и лыжных гонок — только лыжи, палки и комбинезон», — цитирует Васильева «Спорт-экспресс».